Coronavirus | la Lombardia cambia colore e torna arancione

petergomezblog : Coronavirus, i dati – Quasi 20mila contagi con 443mila tamponi. Altre 308 vittime. In Lombardia sono 4mila, uno su… - RegLombardia : #LNews A fronte di 51.473 tamponi effettuati, sono 4.243 i nuovi positivi (8,2%). I guariti/dimessi sono 1.596.… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Cerchiamo medici specialisti o laureati, infermieri e studi professionali di infermieri per un s… - la_staxy : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9,7%). I guariti/dimessi sono 1.071. ?? https… - __Luisa_____ : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9,7%). I guariti/dimessi sono 1.071. ?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Sono 4.557 i contagi dainoggi, 26 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati ...I dati del 26 febbraio sull'epidemia dinella regione Sono 4.557 i contagi dainoggi, 26 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti, che portano a 28.L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore.In questa piccola guida vedremo insieme come prenotarsi per la somministrazione delle dosi vaccinali contro il Covid-19, regione per regione.