Coronavirus Italia, il bollettino del 26 febbraio: 20.499 positivi, 253 decessi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 20.499 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in Italia. Sono stati effettuati 325.404 tamponi e individuati 20.499 nuovi positivi al COVID-19. I positivi attuali sono 404.664, dato in calo per i decessi 253, per un totale di 97.227 morti dall’inizio dell’epidemia.Attualmente positivi: 404.664Deceduti: 97.227Dimessi/Guariti: 2.387.032Tamponi: 325.404Totale casi: 2.888.923 Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 20.499 iregistrati nelle ultime 24 ore in.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in. Sono stati effettuati 325.404 tamponi e individuati 20.499 nuovial COVID-19. Iattuali sono 404.664, dato in calo per i253, per un totale di 97.227 morti dall’inizio dell’epidemia.Attualmente: 404.664Deceduti: 97.227Dimessi/Guariti: 2.387.032Tamponi: 325.404Totale casi: 2.888.923

