Coronavirus in Toscana, 1.254 nuovi casi (età media 41 anni) e 22 decessi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le persone ricoverate sono complessivamente 1.007 (5 in meno rispetto a ieri), 163 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le persone ricoverate sono complessivamente 1.007 (5 in meno rispetto a ieri), 163 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri)

TgrRaiToscana : #Coronavirus ancora sopra quota 1.200 i nuovi contagi in Toscana - agenziaimpress : #Coronavirus. Sono 1.254 i nuovi casi in #Toscana, età media 41 anni. I decessi sono 22 - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 Dati #Toscana #26febbraio ?? 1.254 nuovi casi ?? 23.028 tamponi ?? 1.007 ricoverati (-5 da ieri) ?? 163 terapi… - GiankarlinoP : RT @EcoLunigiana: #Coronavirus - Gli aggiornamenti della Asl Toscana Nord Ovest oggi segnalano 16 nuovi casi positivi in Lunigiana: Aulla 7… - EcoLunigiana : #Coronavirus - Gli aggiornamenti della Asl Toscana Nord Ovest oggi segnalano 16 nuovi casi positivi in Lunigiana: A… -