Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 febbraio Sono più di 20.000 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 28.000 tamponi in meno rispetto alla giornata del 25 febbraio. Diminuiscono invece i decessi: 253 nelle ultime 24 ore contro i 308 delle 24 ore precedenti. Persone che hanno contratto il virus: 2.888.923 (+20.499)Deceduti: 97.227

