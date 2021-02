Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 febbraio: oltre 20mila nuovi positivi (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, registrano 20.499 casi e 253 vittime. Sale notevolmente il numero dei nuovi positivi giornalieri, ma scendono anche se di poco i decessi. Tasso di positività al 6,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 404.664 con un incremento di 8.521 casi. 188 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.714 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Torna a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.292 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 262021, registrano 20.499 casi e 253 vittime. Sale notevolmente il numero deigiornalieri, ma scendono anche se di poco i decessi. Tasso dità al 6,3%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 404.664 con un incremento di 8.521 casi. 188 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.714 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Torna a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto iil totale dei ricoverati, oggi è di 18.292 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e ...

