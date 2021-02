Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 febbraio: 20.499 nuovi casi, i morti sono 253 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 20.499 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 19.886. Diminuiscono i tamponi effettuati: 325.404, contro i 353.704 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,3% (ieri 5,6%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 253 i morti, 26 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nelle ultime 24 orestati 20.499 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 19.886. Diminuiscono i tamponi effettuati: 325.404, contro i 353.704 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,3% (ieri 5,6%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.253 i, 26 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 26(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in ...

antoguerrera : L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 3.998.727 Di cui prime dosi: 2.628.354 Di cu… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 20.499 nuovi casi su 325.404 tamponi e altri 253 morti #coronavirusitalia… - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 20.499 nuovi casi su 325.404 tamponi e altri 253 morti #coronavirusitalia - giornaleprociv : #Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia al 26 febbraio ?? -