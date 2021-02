Coronavirus in Italia, contagi ancora in crescita. Colori Regioni, chi cambia? (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 20.499 i nuovi di casi di Coronavirus registrati nel nostro Paese, a fronte di 325.404 tamponi (giovedì erano stati 19.886 con 353.704 test). ancora alto ma in calo il numero delle vittime: 253, ieri erano stati 308. Crescono ancora gli ingressi nelle terapie intensive (+26) e le ospedalizzazioni (+35). Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute, stando al quale il tasso di positività si attesta al 6,3%. E’ sempre la Lombardia la regione che conta il maggior incremento di casi, con 4.557 contagi su 46.725 tamponi, con un tasso di positività al 9,75%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 48, per un totale di 28.275 da inizio pandemia. In seconda posizione l’Emilia-Romagna con 2.575 nuovi casi. Terza con 2.519 nuovi casi la Campania, dove il Presidente De Luca, ha annunciato che da lunedì, 1 marzo, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 20.499 i nuovi di casi diregistrati nel nostro Paese, a fronte di 325.404 tamponi (giovedì erano stati 19.886 con 353.704 test).alto ma in calo il numero delle vittime: 253, ieri erano stati 308. Cresconogli ingressi nelle terapie intensive (+26) e le ospedalizzazioni (+35). Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute, stando al quale il tasso di positività si attesta al 6,3%. E’ sempre la Lombardia la regione che conta il maggior incremento di casi, con 4.557su 46.725 tamponi, con un tasso di positività al 9,75%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 48, per un totale di 28.275 da inizio pandemia. In seconda posizione l’Emilia-Romagna con 2.575 nuovi casi. Terza con 2.519 nuovi casi la Campania, dove il Presidente De Luca, ha annunciato che da lunedì, 1 marzo, ...

