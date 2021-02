Coronavirus, in Francia via libera all’uso dell’anticorpo monoclonale. Negli Usa 50 milioni di vaccinazioni, Biden: «Siamo in anticipo di settimane» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Francia EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUTOk temporaneo all’uso di anticorpi monoclonali di Eli Lilly Il governo francese ha concesso l’autorizzazione temporanea all’uso del trattamento a base di anticorpi monoclonali del laboratorio americano Eli Lilly per le forme sintomatiche leggere o moderate di Coronavirus Negli adulti che non sono ricoverati in ospedale, ma che sono a forte rischio di forme gravi di Covid-19. A renderlo noto è l’Agenzia del farmaco nazionale. La direzione della Sanità ha precisato che si tratta del primo anticorpo monoclonale disponibile in Francia. «Per garantire la massima efficacia, questo trattamento (che utilizza un anticorpo chiamato bamlanivimab) dovrebbe essere somministrato entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi del ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021)EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUTOk temporaneodi anticorpi monoclonali di Eli Lilly Il governo francese ha concesso l’autorizzazione temporaneadel trattamento a base di anticorpi monoclonali del laboratorio americano Eli Lilly per le forme sintomatiche leggere o moderate diadulti che non sono ricoverati in ospedale, ma che sono a forte rischio di forme gravi di Covid-19. A renderlo noto è l’Agenzia del farmaco nazionale. La direzione della Sanità ha precisato che si tratta del primo anticorpodisponibile in. «Per garantire la massima efficacia, questo trattamento (che utilizza un anticorpo chiamato bamlanivimab) dovrebbe essere somministrato entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi del ...

