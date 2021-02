Coronavirus | il monito di Rezza | Rischio chiusura nelle scuole dove ci sono focolai

romasulweb : Coronavirus Roma, il monito di D'Amato: 'Fase delicata. Servono certezze su vaccino' - ladyrosmarino : RT @fanpage: 'O stiamo attenti o rischiamo un nuovo #lockdown', il monito del dottor Garattini - infoitsalute : Coronavirus Roma, il monito di D'Amato: 'Fase delicata. Servono certezze su vaccino' - MerovingioDj : RT @Libero_official: Il monito della #Ghisleri: 'Confusione e tenuta psicologica molto bassa'. #Draghi deve fare i conti con una situazione… - TeoloMassimo : RT @Libero_official: Il monito della #Ghisleri: 'Confusione e tenuta psicologica molto bassa'. #Draghi deve fare i conti con una situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monito

Gazzetta del Sud

"Il tasso di incidenza sta crescendo in et scolastica. Abbiamo una diminuzione dell et media dei casi : ci pu essere un primo effetto delle vaccinazioni sugli anziani e soggetti nelle Rsa. Per ...E' ildi Joe Biden durante il discorso per celebrare il traguardo dei 50 milioni di vaccini contro ilsomministrati negli Stati Uniti. Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: ...Covid monitoraggio Iss 26 febbraio 2021: anche se l'indice Rt resta stabile in Italia sale l'incidenza del contagio, 5 regioni a rischio.Questi i dati relativi alla settimana 15-21 febbraio (aggiornati al 24 febbraio) contenuti nella bozza dell’ultimo monitoraggio Iss-ministero Salute. In alcune regioni il numero assoluto dei ricoverat ...