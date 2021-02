Coronavirus, il bollettino di oggi 26 febbraio: 20.499 nuovi casi e 253 morti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono stati effettuati 325.404 tamponi con un tasso di positività del 6,3%. Nella giornata di giovedì erano stati rilevati19.886 nuovi casi e 308 morti, con un tasso di positività del 5,6% Leggi su repubblica (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono stati effettuati 325.404 tamponi con un tasso di positività del 6,3%. Nella giornata di giovedì erano stati rilevati19.886e 308, con un tasso di positività del 5,6%

