Coronavirus, boom di vittime: 16 morti in un giorno, più di metà dell'Anconetano. Calano i ricoverati/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, sono stati 16 i morti segnalati oggi, venerdì 26 febbraio, nelle Marche, che da lunedì prossimo torneranno in zona arancione Covid. Si tratta di 7 donne e 9 uomini, ...

Coronavirus, boom di nuovi casi: 216 nel ravennate, oltre 2500 in regione

In Campania il tasso di positività supera l'11%, boom di ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino coronavirus della Regione Campania di oggi 26 febbraio. Ma non solo, infatti, De Luca chiede a gran voce i vaccini, che ad oggi non arrivano

