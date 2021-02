Coronavirus, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Stiamo affrontando l'inizio della terza ondata : non posSiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale , indispensabile per battere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Stiamo affrontando l': non posmollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale , indispensabile per battere ...

