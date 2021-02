Coronavirus | 20 499 nuovi casi e 253 decessi in 24 ore

you_trend : ?? #Coronavirus, 26/02/21 • Attualmente positivi: 404.664 • Deceduti: 97.227 (+253) • Dimessi/Guariti: 2.387.032 (+… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 20.499 nuovi casi su 325.404 tamponi e altri 253 morti #coronavirusitalia… - RaiNews : Coronavirus: oggi 20.499 casi e 253 decessi - Agenore64 : #Coronavirus, il bollettino di oggi 26 febbraio: 20.499 nuovi casi e 253 morti - gppmessineo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 26/02/21 • Attualmente positivi: 404.664 • Deceduti: 97.227 (+253) • Dimessi/Guariti: 2.387.032 (+11.714) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 499

Sono 20.i casi nelle ultime 24 ore (ieri 19.886): mai così tanti dal primo gennaio. Per di più ... Lombardia La Lombardia supera i 4.500 casi dinelle ultime 24 ore con 4.557 infezioni ...I n Italia sono 20.i test positivi alregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 19.886. Le vittime sono invece 253, in ...Sono 20.499 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 253 i decessi. Effetto varianti, accelera il virus. Iss: alto rischio, sì innalzamento misure in tutto il Paese ...(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sono 20.499 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 19.886. Le vittime s ...