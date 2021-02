Convocati Juventus, attacco inedito: Ronaldo e tre Under 23 (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Juventus deve fare i conti con le assenze in attacco: mancheranno contro il Verona sia Morata che Dybala. Convocati tre Under 23 Andrea Pirlo ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Verona: emergenza in avanti, con Ronaldo accompagnato dai tre Under 23 Akè, Marques e Rafia. La lista Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters, Ronaldo, Rafia, Maruqes, Aké Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladeve fare i conti con le assenze in: mancheranno contro il Verona sia Morata che Dybala.tre23 Andrea Pirlo ha diramato la lista deiper la gara contro il Verona: emergenza in avanti, conaccompagnato dai tre23 Akè, Marques e Rafia. La lista Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters,, Rafia, Maruqes, Aké Leggi su Calcionews24.com

