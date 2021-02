Convase, si rafforza sinergia tra mondo agroalimentare e sementiero (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Valorizzare la qualità delle produzioni in un’ottica interprofessionale e stimolare un dialogo costruttivo capace di anticipare le esigenze del settore e qualificare l’intera filiera. Con questo obiettivo Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari e Assosementi aderiscono formalmente al Consorzio per la valorizzazione delle sementi Convase, che riunisce 23 aziende rappresentanti il 40% della produzione nazionale di sementi certificate di cereali a paglia, rafforzando così la sinergia tra il mondo sementiero e quello agroalimentare. L’intesa – si legge in una nota congiunta – è stata annunciata oggi durante l‘incontro “Il settore sementiero e agricolo: sfide e opportunità nello scenario ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Valorizzare la qualità delle produzioni in un’ottica interprofessionale e stimolare un dialogo costruttivo capace di anticipare le esigenze del settore e qualificare l’intera filiera. Con questo obiettivo Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari e Assosementi aderiscono formalmente al Consorzio per la valorizzazione delle sementi, che riunisce 23 aziende rappresentanti il 40% della produzione nazionale di sementi certificate di cereali a paglia,ndo così latra ile quello. L’intesa – si legge in una nota congiunta – è stata annunciata oggi durante l‘incontro “Il settoree agricolo: sfide e opportunità nello scenario ...

