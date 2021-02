Controlli dei carabinieri nella zona occidentale di Napoli: 42enne arrestato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Controlli a tappeto dei militari della compagnia di Bagnoli nell’area occidentale della città di Napoli. Ottantasette i veicoli controllati, 167 le persone identificate. Tra queste 9 sono state sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio, frutto dei numerosi posti di controllo effettuati nelle strade e piazze affollate come piazzale Tecchio, viale Augusto e via Diocleziano. arrestato un 42enne di Fuorigrotta già sottoposto alla detenzione domiciliare. Considerate le numerose violazioni alle prescrizioni imposte, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura, i militari lo hanno condotto in carcere. Sequestrate in un sottoscala di un condominio in via Tertulliano sedici munizioni cal. 7,65 browning. Non sono mancate le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoa tappeto dei militari della compagnia di Bagnoli nell’areadella città di. Ottantasette i veicoli controllati, 167 le persone identificate. Tra queste 9 sono state sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio, frutto dei numerosi posti di controllo effettuati nelle strade e piazze affollate come piazzale Tecchio, viale Augusto e via Diocleziano.undi Fuorigrotta già sottoposto alla detenzione domiciliare. Considerate le numerose violazioni alle prescrizioni imposte, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura, i militari lo hanno condotto in carcere. Sequestrate in un sottoscala di un condominio in via Tertulliano sedici munizioni cal. 7,65 browning. Non sono mancate le ...

live_messina : Messina, controlli anti Covid dei Carabinieri e 5 arresti - orsobaloo99 : @Matteo8_9 sto andando, e sto facendo anche il resoconto dei controlli che mi becco, per ora sono a quota zero ahah… - Giuggio72684862 : RT @enniogiannascol: Perché loro sono... “il governo dei migliori”.... Dove sono i controlli??????????? - sarahross71 : RT @AdolfoTasinato: @SkyTG24 Non sono pericolosi di giorno ma lo diventano di sera? I capannelli di ragazzi per le strade ci sono anche coi… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei Foggia: sospeso reddito di cittadinanza a cinquanta arrestati Carabinieri ... Dall'inizio dell'anno sono circa un centinaio i controlli eseguiti dal Nucleo Carabinieri ... nonché nei confronti del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dall'art. 7,...

Truffe agli anziani: consigli utili della Polizia di Stato. ... da una donna la quale ne conquista la fiducia mostrando di essere a conoscenza dei nomi di figli o ... Ricordare che nessun ente effettua controlli di banconote a domicilio. Si raccomanda infine di non ...

Sicurezza: controlli dei Carabinieri a Casavatore Agenzia ANSA Smog: Roma, Pm10 fuori controllo da 5 giorni Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Roma, smog fuori controllo: per il quinto giorno consecutivo, si sono registrati superamenti dei valori massimi ...

Ue valuterà cosa imparare dal frenetico trading di investitori retail su Wall Street LONDRA (Reuters) - L'Unione europea considererà le potenziali lezioni da imparare dal recente trading frenetico da parte degli investitori retail su Wall Street all'interno del proprio resoconto della ...

... Dall'inizio dell'anno sono circa un centinaio ieseguiti dal Nucleo Carabinieri ... nonché nei confronti del condannato con sentenza non definitiva per talunodelitti indicati dall'art. 7,...... da una donna la quale ne conquista la fiducia mostrando di essere a conoscenzanomi di figli o ... Ricordare che nessun ente effettuadi banconote a domicilio. Si raccomanda infine di non ...Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Roma, smog fuori controllo: per il quinto giorno consecutivo, si sono registrati superamenti dei valori massimi ...LONDRA (Reuters) - L'Unione europea considererà le potenziali lezioni da imparare dal recente trading frenetico da parte degli investitori retail su Wall Street all'interno del proprio resoconto della ...