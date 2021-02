Conte riparte | prima tappa all’Università di Firenze | poi Movimento 5 Stelle?

(Di venerdì 26 febbraio 2021) FIRENZE – Vetri oscurati, macchina che passa ed entra in rettorato. Giuseppe Conte è tornato ‘alla base’. L’ex premier, dopo aver guidato il Paese per due anni e mezzo, puntuale alle 14.30 ha varcato la soglia della testa pensante dell’Università di Firenze. Ordinario di diritto privato, ora l’avvocato, dopo aver guidato due governi e affrontato il primo anno di pandemia, si confronterà con il rettore Luigi Dei sul suo immediato futuro.

