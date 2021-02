Consigli Fantacalcio 24^ Giornata Serie A | chi schierare gara per gara

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 24^diA che inizierà con la sfida di sabato pomeriggio tra Spezia e Parma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 24^diA: Spezia-Parma. Il weekend calcistico scatta con il derby della Cisa che vede i levantini in posizione di (relativa) serenità. Tra i difensori Bastoni è la grande rivelazione della stagione, nonché una scelta spesso felice, mentre tra i centrocampisti Maggiore merita una chance più di Estevez e Ricci. Potrebbe tornare Nzola dal primo minuto, ma nel caso Agudelo si sta scoprendo “falso nueve” d’alto profilo. Tutt’altro che serenità per i ducali che ...