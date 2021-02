Congo, parla la moglie dell’ambasciatore Attanasio: «Tradito da qualcuno che gli era molto vicino» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Attanasio, la moglie Zakia Seddiki, non riesce a darsi pace. Quattro giorni dopo l’attacco in Congo in cui ha perso la vita il marito, la donna ha una sola certezza: «qualcuno vicino a noi, alla nostra famiglia, lo ha Tradito». In quel drammatico agguato sono stati brutalmente uccisi assieme all’ambasciatore italiano anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del convoglio Mustapha Milamb. «Quella mattina la sua era un’operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore. L’unica risposta che mi sono data, e che posso dare, è che qualcuno che conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto», ha confidato la vedova in un’intervista concessa a “Il Messaggero”. leggi anche l’articolo —> Attanasio e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021), laZakia Seddiki, non riesce a darsi pace. Quattro giorni dopo l’attacco inin cui ha perso la vita il marito, la donna ha una sola certezza: «a noi, alla nostra famiglia, lo ha». In quel drammatico agguato sono stati brutalmente uccisi assieme all’ambasciatore italiano anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del convoglio Mustapha Milamb. «Quella mattina la sua era un’operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore. L’unica risposta che mi sono data, e che posso dare, è cheche conosceva i suoi spostamenti hato, lo ha venduto», ha confidato la vedova in un’intervista concessa a “Il Messaggero”. leggi anche l’articolo —>e ...

Il Congo, l'Africa e le nostre responsabilità. Parla Andrea Riccardi Formiche.net Screenshoot del Messaggero e Ansa Parla Zakia Seddiki, la moglie dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci lo scorso 22 febbraio durante un assalto al convoglio sul quale viaggiavano in ...

