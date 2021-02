Congo | la moglie dell’ambasciatore | “Mio marito tradito da qualcuno di molto vicino”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono parole sconvolgenti e che fanno riflettere, quelle delladi Luca Attanasio, riportate da TGcom. “a noi, alla nostra famiglia, lo ha. Quella mattina la sua era un’operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore” spiega. “L’unica risposta che mi sono data, e che posso dare, è cheche conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto”. La mattina dell’attacco, racconta, “ci siamo scritti via WhatsApp”, ha detto la donna al Messaggero. “Mi ha mandato due foto. Venti minuti dopo mi ha ripetuto la stessa frase che mi diceva quando non eravamo insieme: ‘Ti amo amore mio e mi mancate’. Era tranquillo, sorridente”. Ripensando a quella mattina, Zakia spiega che lei e ilnon si erano mai sentiti in pericolo. ...

Luca Attanasio, l'intervista di Diego Bianchi nel 2019 all'ambasciatore ucciso in- VIDEO //7. Nel 2020 l'ambasciatore Attanasio e laZakia avevano vinto un premio per il loro impegno ...Luca Attanasio , l'ambasciatore inrimasto ucciso lunedì nel Nord Kivu assieme al carabiniere ... A dare manforte a questa ipotesi è ladi Luca Attanasio: 'Luca è stato tradito da qualcuno ...Ripensando a quella mattina, Zakia spiega che lei e il marito non si erano mai sentiti in pericolo. "Mi aveva scritto su whatsapp poco prima" ...Sono iniziati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma i funerali di Stato dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi a Goma.