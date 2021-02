Congo, il superstite italiano: «É stato tragico. Ora massima collaborazione per trovare i colpevoli» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono tenuti questo pomeriggio a Sonnino, piccolo comune della provincia di Latina, i funerali di Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso in Congo insieme all’ambasciatore Luca Attanasio. Per quest’ultimo, invece, a Limbiate (provincia di Monza e Brianza) è stata allestita la camera ardente dove si sono presentate centinaia di persone. «Luca è stato tradito da qualcuno vicino a noi, alla nostra famiglia. Quella mattina la sua era un’operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore», ha detto la moglie dell’ambasciatore, Zakia Seddiki, al Messaggero. «Non avevo nessuna percezione del pericolo e come me, lui. Anche nell’ultima foto, con il carabiniere, si vedono sorridere», ha aggiunto. L’indagine Intanto le indagini proseguono senza sosta: gli inquirenti vogliono andare fino in fondo per scoprire tutta la verità. Cosa è ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono tenuti questo pomeriggio a Sonnino, piccolo comune della provincia di Latina, i funerali di Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso ininsieme all’ambasciatore Luca Attanasio. Per quest’ultimo, invece, a Limbiate (provincia di Monza e Brianza) è stata allestita la camera ardente dove si sono presentate centinaia di persone. «Luca ètradito da qualcuno vicino a noi, alla nostra famiglia. Quella mattina la sua era un’operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore», ha detto la moglie dell’ambasciatore, Zakia Seddiki, al Messaggero. «Non avevo nessuna percezione del pericolo e come me, lui. Anche nell’ultima foto, con il carabiniere, si vedono sorridere», ha aggiunto. L’indagine Intanto le indagini proseguono senza sosta: gli inquirenti vogliono andare fino in fondo per scoprire tutta la verità. Cosa è ...

Agenzia_Ansa : Rocco Leone, il superstite italiano dell'agguato in Congo, sta bene e non si trova in ospedale. 'E' stata un'esperi… - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: Rocco Leone, il superstite italiano dell'agguato in Congo, sta bene e non si trova in ospedale. 'E' stata un'esperienza t… - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Ambasciatore italiano ucciso. Una talpa dietro l’agguato in Congo. La pista: qualcuno ha venduto #Attanasio alle bande.… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: #congo, il superstite Rocco Leone: «Esperienza tragica, stiamo collaborando per capire l'attentato» - mattinodinapoli : #congo, il superstite Rocco Leone: «Esperienza tragica, stiamo collaborando per capire l'attentato» -

Ultime Notizie dalla rete : Congo superstite Congo: superstite italiano, diremo tutto agli inquirenti Lo ha detto il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) in Congo, Rocco Leone, rimasto illeso nell'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio ...

Rocco Leone, le parole del superstite all'attacco in Congo: 'Esperienza tragica e traumatica' Le parole del vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) in Congo, Rocco Leone, rimasto illeso nell'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio , il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. Diremo tutto agli inquirenti 'Non posso ...

Congo: superstite italiano, diremo tutto agli inquirenti - Ultima Ora Agenzia ANSA Congo, polemica sulla scorta La Farnesina: 'Fu rafforzata' 'Rocco Leone sta bene, non è in ospedale'. Il vicedirettore della comunicazione del Pam parlando del cooperante italiano sopravvissuto all'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Attanasio, il ...

Congo, il superstite Rocco Leone: «Esperienza tragica, stiamo collaborando per capire l'attentato» «In questo momento non posso andare nei dettagli dell’incidente, ad ogni modo spetta a tutti e quattro noi sopravvissuti il compito di condividere quante più informazioni ...

Lo ha detto il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) in, Rocco Leone, rimasto illeso nell'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio ...Le parole del vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) in, Rocco Leone, rimasto illeso nell'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio , il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. Diremo tutto agli inquirenti 'Non posso ...'Rocco Leone sta bene, non è in ospedale'. Il vicedirettore della comunicazione del Pam parlando del cooperante italiano sopravvissuto all'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Attanasio, il ...«In questo momento non posso andare nei dettagli dell’incidente, ad ogni modo spetta a tutti e quattro noi sopravvissuti il compito di condividere quante più informazioni ...