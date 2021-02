Conferenza stampa Pirlo: “Siamo in emergenza. Le condizioni di Dybala e Morata…” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Conferenza stampa Pirlo – Pirlo domani alle 20.45 sfida Juric, Verona-Juventus come match del sabato sera. Tanti assenti nella Juve. Ben 7 assenze: Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e il lungodegente Dybala. Inoltre Morata out per un virus intestinale. Con Danilo squalificato per somma d’ammonizioni. Di seguito la Conferenza stampa di mister Andrea Pirlo. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico HELLAS VERONA – “Va affrontata nei migliori dei modi, sapendo che sarà una partita molto difficile, fisica. Loro sono una squadra che ormai con Juric fa un buonissimo calcio, fatto di tanti uno contro uno. Dovremo stare attenti fisicità, corsa, trame di gioco. Stanno facendo bene e hanno aggiunto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 febbraio 2021)domani alle 20.45 sfida Juric, Verona-Juventus come match del sabato sera. Tanti assenti nella Juve. Ben 7 assenze: Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e il lungodegente. Inoltre Morata out per un virus intestinale. Con Danilo squalificato per somma d’ammonizioni. Di seguito ladi mister Andrea, le parole del tecnico HELLAS VERONA – “Va affrontata nei migliori dei modi, sapendo che sarà una partita molto difficile, fisica. Loro sono una squadra che ormai con Juric fa un buonissimo calcio, fatto di tanti uno contro uno. Dovremo stare attenti fisicità, corsa, trame di gioco. Stanno facendo bene e hanno aggiunto ...

