Conferenza stampa Pirlo: «Infortunati? Non recuperiamo nessuno. Tosta contro Juric» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona: le sue parole. CLICCA QUI PER LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI VERONA – «Va affrontata nel migliore dei modi perché è una partita difficile. Con Juric gioca un buonissimo calcio, con tanti uno contro uno. Dovremo stare attenti alla loro fisicità, alla corsa e alle loro trame di gioco. Hanno aggiunto giocatori rispetto all’andata quindi sarà Tosta». CHI RECUPERA – «Non recupera nessuno, in più abbiamo Danilo squalificato quindi Dragusin può essere un’opzione fin ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021): le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfidal’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni Andreaha parlato inalla vigilia della sfidal’Hellas Verona: le sue parole. CLICCA QUI PER LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI VERONA – «Va affrontata nel migliore dei modi perché è una partita difficile. Congioca un buonissimo calcio, con tanti unouno. Dovremo stare attenti alla loro fisicità, alla corsa e alle loro trame di gioco. Hanno aggiunto giocatori rispetto all’andata quindi sarà». CHI RECUPERA – «Non recupera, in più abbiamo Danilo squalificato quindi Dragusin può essere un’opzione fin ...

