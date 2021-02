Conferenza stampa D’Aversa: «Sono convinto di poter raggiungere la salvezza» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Le sue parole Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Le sue parole. OBIETTIVO – «Sicuramente la situazione è più complicata di come potevo immaginare. E’ vero che si Sono fatti due punti in sette partite, ma Sono state due mancate vittorie e significherebbe una classifica completamente diversa. Mi ha spinto a tornare il gruppo che conoscevo e di cui avevo certezze. Il risultato non è ancora ottimale, ma Sono ancora fortemente convinto di poter raggiungere l’obiettivo, soprattutto dopo la gara fatta con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roberto, tecnico del Parma, ha parlato inalla vigilia della sfida contro lo Spezia. Le sue parole Roberto, tecnico del Parma, ha parlato inalla vigilia della sfida contro lo Spezia. Le sue parole. OBIETTIVO – «Sicuramente la situazione è più complicata di come potevo immaginare. E’ vero che sifatti due punti in sette partite, mastate due mancate vittorie e significherebbe una classifica completamente diversa. Mi ha spinto a tornare il gruppo che conoscevo e di cui avevo certezze. Il risultato non è ancora ottimale, maancora fortementedil’obiettivo, soprattutto dopo la gara fatta con ...

