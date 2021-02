Concorso straordinario per il ruolo, i risultati. AGGIORNATO con Trento A008 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Finora eravamo a conoscenza solo di risultati a Trento e Bolzano mentre a livello nazionale la prima regione a pubblicare dei risultati è la Sardegna, per le classi di Concorso B015 e AM55. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi. Finora eravamo a conoscenza solo die Bolzano mentre a livello nazionale la prima regione a pubblicare deiè la Sardegna, per le classi diB015 e AM55. L'articolo .

AzzolinaLucia : Si concludono oggi le prove del concorso straordinario. Significa che entro pochi mesi potranno essere assunti, e q… - zazoomblog : Concorso straordinario per il ruolo i risultati. AGGIORNATO con Trento A008 - #Concorso #straordinario #ruolo - orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, i risultati. AGGIORNATO con Trento A008 - lentepubblica : #Provesuppletive #concorsostraordinario: #ricorsogratuito per #precari che non hanno partecipato @FLCCGIL - zazoomblog : Concorso straordinario: avvio presentazione titoli che non si possono autocertificare quali certificati medici e sa… -