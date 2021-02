Con il Covid ci riscopriamo moderati. La polarizzazione politica rallenta (Di venerdì 26 febbraio 2021) (di Leonardo Morlino, Emeritus Professor of political Science alla Luiss) La pandemia sta spingendo la politica democratica in diversi paesi verso la moderazione? O almeno verso un’attenuazione della polarizzazione di questi anni? Se sì, sarà durevole? E che conseguenze potrebbe avere? Queste sono probabilmente le domande politiche più rilevanti che dobbiamo porci oggi. Effettivamente in questi anni sotto la spinta della Grande Recessione, oltre che delle trasformazioni tecnologiche nella comunicazione politica, dominate dai social network, quasi tutte le democrazie occidentali – ma anche in altre aree del mondo, specie in America Latina – sono diventate maggiormente polarizzate. Ovvero è cresciuto il conflitto tra i leader partitici, talora spinto da essi stessi per calcoli elettorali; è cresciuta la distanza tra gli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) (di Leonardo Morlino, Emeritus Professor ofl Science alla Luiss) La pandemia sta spingendo lademocratica in diversi paesi verso la moderazione? O almeno verso un’attenuazione delladi questi anni? Se sì, sarà durevole? E che conseguenze potrebbe avere? Queste sono probabilmente le domande politiche più rilevanti che dobbiamo porci oggi. Effettivamente in questi anni sotto la spinta della Grande Recessione, oltre che delle trasformazioni tecnologiche nella comunicazione, dominate dai social network, quasi tutte le democrazie occidentali – ma anche in altre aree del mondo, specie in America Latina – sono diventate maggiormente polarizzate. Ovvero è cresciuto il conflitto tra i leader partitici, talora spinto da essi stessi per calcoli elettorali; è cresciuta la distanza tra gli ...

matteosalvinimi : Il mio intervento alla conferenza “Covid e Lockdown”. Con docenti, medici ed esperti: per non dimenticare i gravi e… - borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - TizianaFerrario : I problemi si risolvono non si cavalcano.Questo fa un politico serio e con buon senso. Come se il problema degli it… - twMirandolina : RT @AnsaScienza: In #Italia l'uso delle mascherine avrebbe evitato fino a 30.000 #contagi nella prima ondata della #Primavera 2020: lo indi… - madonielive : Covid, al Policlinico di Catania il vaccinato più anziano: 105 -