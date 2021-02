Comunicazione dell’innovazione, alleanza strategica tra Distretto Aerospaziale della Campania e Università Suor Orsola Benincasa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Storytelling aziendale, Comunicazione della sostenibilità, gamification e blockchain. Sono alcune delle linee guida del progetto di “Comunicazione dell’innovazione” realizzato da un team di studenti del Corso di Laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa dell’Università Suor Orsola Benincasa per il potenziamento del sito web del Dac, il Distretto Aerospaziale della Campania (www.dacCampania.com), che aggrega dal 2012 ben 145 soggetti, tra cui 23 grandi imprese, 19 tra Centri di Ricerca e Università e 90 Pmi. “La collaborazione tra Università Suor Orsola Benincasa e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Storytelling aziendale,sostenibilità, gamification e blockchain. Sono alcune delle linee guida del progetto di “” realizzato da un team di studenti del Corso di Laurea inpubblica e d’impresa dell’per il potenziamento del sito web del Dac, il(www.dac.com), che aggrega dal 2012 ben 145 soggetti, tra cui 23 grandi imprese, 19 tra Centri di Ricerca ee 90 Pmi. “La collaborazione trae ...

