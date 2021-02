‘Come l’uomo della Luna’ | pubblicato il nuovo album del cantautore romano Gimbo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021)è il titolo deldelGiampietro Pica in arte, disponibile da venerdì 26 febbraio in tutte le piattaforme digitali eda Redgoldgreen Label. Un disco andata e ritorno come un viaggio, un percorso dove ognuna delle undici tracce è un punto di partenza e arriva a quella successiva in punta di piedi. Quasi un conceptcon una linea netta tracciata dal viaggio, dai sogni e dalle speranze. Se si ascoltano i brani dall’inizio alla fine, si attraversano ballad, pezzi andanti dal gusto patchanka, reggae, folk e country. Tutti diversi, ma, appartenenti allo stesso viaggio. Si parte dall’Europa fino ad arrivare in America Latina per poi ...