Come Lamorgese vuole fermare la Lega al Viminale per i migranti (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'arrivo del sottosegretario all'Interno della Lega Nicola Molteni, che fu vice di Salvini nel governo gialloverde e che firmò i decreti sicurezza, ha ringaluzzito le aspettative del "Capitano" sul tema dei migranti che spesso gli ha fatto gioco nella sua azione politica. Ma Luciana Lamorgese non avrebbe intenzione di cambiare rotta Molteni invita al "dialogo, confronto e collaborazione" ma interpellato sulla questione della reintroduzione dei decreti sicurezza spiega anche: "Lo decideranno i segretari di partito con il presidente del Consiglio" e sottolinea: "I porti vanno difesi, Come il confine e Come le frontiere, Come fanno tutti gli altri paesi europei. L'immigrazione va governata e regolata". Salvini invece punta sul tema dei Taser: "Daremo anche al Viminale il ...

