Come il Covid ha colpito la psiche delle minoranze di genere (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il peso dell’isolamento e della perdita di connessione sociale causati dalla pandemia Covid-19 ha aggravato i problemi psicosociali-emotivi esistenti già sperimentati dagli adulti che si identificano Come minoranze sessuali o di genere (SGM). E mentre molte persone a livello globale e negli Stati Uniti, indipendentemente dalla loro identità di genere, stanno sperimentando ansia da pandemia a un certo livello, coloro che si identificano Come SGM sembrano essere stati colpiti in modo sproporzionato dalla pandemia sia fisicamente che mentalmente. Questi sono alcuni tra i risultati di Scott Emory Moore, assistente professore presso la Frances Payne Bolton School of Nursing presso la Case Western Reserve University, e il partner di ricerca Kelly Wierenga, assistente professore presso ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il peso dell’isolamento e della perdita di connessione sociale causati dalla pandemia-19 ha aggravato i problemi psicosociali-emotivi esistenti già sperimentati dagli adulti che si identificanosessuali o di(SGM). E mentre molte persone a livello globale e negli Stati Uniti, indipendentemente dalla loro identità di, stanno sperimentando ansia da pandemia a un certo livello, coloro che si identificanoSGM sembrano essere stati colpiti in modo sproporzionato dalla pandemia sia fisicamente che mentalmente. Questi sono alcuni tra i risultati di Scott Emory Moore, assistente professore presso la Frances Payne Bolton School of Nursing presso la Case Western Reserve University, e il partner di ricerca Kelly Wierenga, assistente professore presso ...

TizianaFerrario : I problemi si risolvono non si cavalcano.Questo fa un politico serio e con buon senso. Come se il problema degli it… - ZZiliani : Non è mai troppo tardi. La #ASL di Torino, come quella di Napoli, ferma il #Torino causa contagio #Covid. Nessuno d… - MediasetTgcom24 : Gb, la Regina scende in campo contro il Covid: 'Vaccinatevi' | 'Questo virus è come la peste' #reginaelisabetta… - manapisca : RT @federicofubini: Colpa delle #primule? Dei #banchiarotelle? Idee inutili, certo. Ma se in Italia siamo in ritardo nel vaccinare gli anzi… - laura_pi79 : RT @FmMosca: L’India senza bisogno di #vaccini ha sconfitto il #Covid_19 ? Come? Guarda, il governo indiano ha mandato in ogni casa LA CURA… -