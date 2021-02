Combinata nordica, gundersen NH/10 km maschile. Alessandro Pittin cerca il salto giusto per sognare una medaglia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 26 febbraio 2021 verrà assegnato il VII titolo iridato individuale maschile di Combinata nordica della 10 km gundersen con salto da trampolino piccolo. Questa gara può essere definita la “pronipote” del format originario, presente sin dall’edizione inaugurale di Johannisbad 1925. Infatti inizialmente la prova si disputava con più salti su normal hill e 18 km di sci di fondo contro il cronometro. Il chilometraggio sugli sci stretti è stato ridotto a 15 km a partire dal 1954, mentre a cominciare dal 1989 è stato trasformato in un inseguimento basato sul metodo gundersen, mantenendo sempre due salti sul trampolino. Infine, la rivoluzione copernicana dei format decisa nel 2008 ha fatto sì che da Liberec 2009 sia nata la fisionomia attuale, ovvero un salto seguito da 10 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 26 febbraio 2021 verrà assegnato il VII titolo iridato individualedidella 10 kmconda trampolino piccolo. Questa gara può essere definita la “pronipote” del format originario, presente sin dall’edizione inaugurale di Johannisbad 1925. Infatti inizialmente la prova si disputava con più salti su normal hill e 18 km di sci di fondo contro il cronometro. Il chilometraggio sugli sci stretti è stato ridotto a 15 km a partire dal 1954, mentre a cominciare dal 1989 è stato trasformato in un inseguimento basato sul metodo, mantenendo sempre due salti sul trampolino. Infine, la rivoluzione copernicana dei format decisa nel 2008 ha fatto sì che da Liberec 2009 sia nata la fisionomia attuale, ovvero unseguito da 10 ...

