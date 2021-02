Colori regioni | Lombardia Piemonte e Marche verso l' arancione Basilicata zona rossa Iss | indice Rt a 0 | 99

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid in Italia, ecco la situazione.potrebbero passare dal giallo all'. Lapotrebbe passare in rosso: è quanto potrebbe accadere alla luce...

antoguerrera : L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la… - you_trend : ? Zona gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre… - Corriere : Oggi la bozza del nuovo Dpcm - Gnp74 : @DiReddito Esimia maestà Dott. prof. P.d.C. Sarei felice se mettesse anche il 'rosso Positano' nella bozza dei col… - cronaca_news : Colori Regioni, Lombardia Piemonte e Marche verso l’arancione. Basilicata rischio zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

...la cartina 'a' dell'Italia, dopo l'ultimo monitoraggio dell' Istituto Superiore di Sanità , che ha certificato anche la stabilità dell' indice Rt fermo a 0,99 . Sono quattro leche ...... in cinquee in due Province Autonome i ricoveri di pazienti affetti da Covid nei reparti di terapia intensiva superano la soglia del 30% e complessivamente cresce il numero dellein ...A breve il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sarà in diretta per chiarire il passaggio o meno in zona rossa della regione ...L’idea di un lockdown nazionale, che era stata caldeggiata da alcuni esperti, al momento sembra essere da escludere, ma sono diverse le Regioni che rischiano di passare in “zona Arancione“, alcune anc ...