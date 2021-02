“Collective” il film-documentario che fa tremare una nazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Collective” è film del regista rumeno Alexander Nanau, aspirante alla nomination all’Oscar, sia nella categoria del miglior film internazionale sia in quella del miglior documentario. “Collective” è una delle esperienze cinematografiche più sconvolgenti degli ultimi tempi. E’ Arrivato on-demand grazie alla piattaforma IWonderfull e a #IoRestoInSala, dopo la presentazione del Festival di Venezia 2019. Il film-documentario racconta la tragedia che portò alla morte di 64 persone: la maggior parte di loro, però, non morì durante l’incendio, ma nel periodo successivo. Un fatto che insospettì il giornalista Catalin Tolontan, in quanto molte vittime avevano riportato ferite assolutamente curabili. Alla base del film-documentario, c’è una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) “” èdel regista rumeno Alexander Nanau, aspirante alla nomination all’Oscar, sia nella categoria del migliorinternazionale sia in quella del miglior. “” è una delle esperienze cinematografiche più sconvolgenti degli ultimi tempi. E’ Arrivato on-demand grazie alla piattaforma IWonderfull e a #IoRestoInSala, dopo la presentazione del Festival di Venezia 2019. Ilracconta la tragedia che portò alla morte di 64 persone: la maggior parte di loro, però, non morì durante l’incendio, ma nel periodo successivo. Un fatto che insospettì il giornalista Catalin Tolontan, in quanto molte vittime avevano riportato ferite assolutamente curabili. Alla base del, c’è una ...

