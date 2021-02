Clubhouse assume nuove reclute | ecco le figure ricercate

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo le offerte da sogno che ci propongono lavori allettanti e originali per cui potremmo essere pagati anche solo per rimanere stravaccati sul divano o mangiare una pizza mentre guardiamo Netflix, questa volta è Clubhouse, il nuovo social «solo audio» e tanto amato dai vip, ad aprire le candidature per allargare il suo team e arruolare nuove figure che dovranno svolgere diverse mansioni: dal supporto agli utenti alla progettazione di nuove politiche per mantenere sana la community.

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse assume

A cosa devono fare attenzione i brand su Clubhouse. Se questa considerazione è importante per ciascuno di noi, assume rilevanza ancora maggiore quando sono i brand a entrare in contatto con il pubblico. Il risultato, è che Clubhouse assume vagamente le sembianze di un palinsesto radiofonico interattivo. Clubhouse è come una chat di gruppo su Whatsapp, all'interno della quale sono presenti utenti che non si conoscono.