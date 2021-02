Cinque Stelle da ‘moderati liberali’ a ‘socialisti’: Cioffi strappa con Di Maio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Di sinistra con ispirazione socialista? Moderati e liberali con sguardo rivolto a destra? Valli a capire, i 5 Stelle. A sentirli gli ortodossi – ossia coloro non sono andati via (per volontà o perché espulsi) – propongono singole e spesso autonome ‘interpretazioni autentiche’ di un Movimento al quale tre anni fa gli italiani chiesero di cambiare le logiche. Quelle stesse che, tre anni dopo, sembrano invece averlo inscatolato. Come il famoso tonno in lattina. Tra epurazioni, ‘alleanze con il nemico giurato’, votazioni su piattaforma e un regolamento che tutti interpretano, la base si rivolta. Nel mentre il vertice fa acrobazie per stare al governo (da un giorno Sibilia è sottosegretario) pur volendo apparire movimento di lotta. Nelle ultime ore l’imperituro Luigi Di Maio colloca il M5S nel novero delle forze ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Di sinistra con ispirazione socialista? Moderati e liberali con sguardo rivolto a destra? Valli a capire, i 5. A sentirli gli ortodossi – ossia coloro non sono andati via (per volontà o perché espulsi) – propongono singole e spesso autonome ‘interpretazioni autentiche’ di un Movimento al quale tre anni fa gli italiani chiesero di cambiare le logiche. Quelle stesse che, tre anni dopo, sembrano invece averlo inscatolato. Come il famoso tonno in lattina. Tra epurazioni, ‘alleanze con il nemico giurato’, votazioni su piattaforma e un regolamento che tutti interpretano, la base si rivolta. Nel mentre il vertice fa acrobazie per stare al governo (da un giorno Sibilia è sottosegretario) pur volendo apparire movimento di lotta. Nelle ultime ore l’imperituro Luigi Dicolloca il M5S nel novero delle forze ...

