Cinema e teatri riaprono il 27 marzo (in zona gialla). Via libera anche all'apertura dei musei nel weekend (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid: Cinema e teatri riaprono il 27 marzo in zona gialla I Cinema e i teatri che si trovano in zona gialla riaprono il 27 marzo: lo ha annunciato nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio il ministro della Cultura, Dario Franceschini, preannunciando una delle novità contenute nel prossimo Dpcm anti-Covid. "Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e Cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend" ha scritto ...

