Cinema e teatri: riapertura in zona gialla dal 27 marzo, lo dice il Cts (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ministro Franceschini getta uno spiraglio di speranza sulla questione Cinema e teatri e sulla loro riapertura. Questa parrebbe infatti prevista per il 27 marzo, Giornata mondiale del teatro. Dopo un anno intero di stop, senza considerare la breve parentesi di riapertura estiva, si è pronti a ripartire. Anche secondo il Comitato tecnico scientifico la data sarebbe idonea al restart dei settori della cultura più colpiti dal Covid, ma tutto è in ballo fino a 15 giorni prima dalla data prevista, a causa del continuo mutare dei dati. Il Cts ha inoltre imposto che i posti occupati nelle sale non dovranno superare il 25% della disponibilità, fissando il limite massimo di 200 al chiuso e 400 all’aperto.Nel frattempo si sta considerando anche l’ipotesi di riaprire i musei nei weekend. Al momento, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ministro Franceschini getta uno spiraglio di speranza sulla questionee sulla loro. Questa parrebbe infatti prevista per il 27, Giornata mondiale del teatro. Dopo un anno intero di stop, senza considerare la breve parentesi diestiva, si è pronti a ripartire. Anche secondo il Comitato tecnico scientifico la data sarebbe idonea al restart dei settori della cultura più colpiti dal Covid, ma tutto è in ballo fino a 15 giorni prima dalla data prevista, a causa del continuo mutare dei dati. Il Cts ha inoltre imposto che i posti occupati nelle sale non dovranno superare il 25% della disponibilità, fissando il limite massimo di 200 al chiuso e 400 all’aperto.Nel frattempo si sta considerando anche l’ipotesi di riaprire i musei nei weekend. Al momento, ...

dariofrance : Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riaper… - repubblica : ?? Covid, gli esperti del Cts: via libera a riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo nelle zone gialle - Agenzia_Ansa : Si va verso la riapertura di teatri e cinema nelle zone gialle dal 27 marzo. L'annuncio del ministro della Cultura… - __punkcake : sto un po’ piangendo per la possibile riapertura di cinema e teatri il 27 marzo ?? - BelizarioRosso : RT @MassimoSertori_: ?? ULTIM'ORA Dal 27 marzo via libera all’apertura di #cinema e #teatri in zona gialla (non oltre le 22, con limitazion… -