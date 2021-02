Cinema e teatri: in zona gialla si va verso la riapertura (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dal 27 marzo arriva la possibilità di riaprire Cinema e teatri, ma solo in zona gialla. Ecco quanto deciso dal Comitato tecnico scientifico La proposta della riapertura di Cinema e teatri in zona gialla è arrivata sul tavolo pochi giorni fa, oggi il Cts dà la conferma. La riapertura dei luoghi di cultura avverrà il 27 marzo, come aveva chiesto il ministro alla Cultura Dario Franceschini. Npn mancheranno le giuste restrizioni previste dal Comitato per garantire sicurezza. “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e Cinema dal 27 marzo, ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dal 27 marzo arriva la possibilità di riaprire, ma solo in. Ecco quanto deciso dal Comitato tecnico scientifico La proposta delladiinè arrivata sul tavolo pochi giorni fa, oggi il Cts dà la conferma. Ladei luoghi di cultura avverrà il 27 marzo, come aveva chiesto il ministro alla Cultura Dario Franceschini. Npn mancheranno le giuste restrizioni previste dal Comitato per garantire sicurezza. “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in, ladidal 27 marzo, ...

dariofrance : Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riaper… - repubblica : ?? Covid, gli esperti del Cts: via libera a riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo nelle zone gialle - repubblica : Cts: via libera alla riapertura di cinema e teatri in zona gialla dal 27 marzo: I tecnici fissano una serie di pale… - prestia_fabio : RT @dariofrance: Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di… - prestia_fabio : RT @valeriafedeli: Una grande notizia per il Paese, una scelta importante per il Paese. La riapertura in zona gialla di #cinema e #teatri r… -