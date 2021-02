Cinema e teatri Coronavirus: riapertura 27 marzo, solo in zone gialle (Di venerdì 26 febbraio 2021) Novità molto importanti per Cinema e teatri ai tempi del Coronavirus: riapertura 27 marzo, solo in zone gialle, le regole da rispettare. Arriva un’importante novità per gli amanti della cultura: infatti il 27 marzo dovrebbero riaprire – quantomeno nelle zone gialle – Cinema e teatri. Poco fa, sarebbe giunto il via libera da parte del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Novità molto importanti perai tempi del27in, le regole da rispettare. Arriva un’importante novità per gli amanti della cultura: infatti il 27dovrebbero riaprire – quantomeno nelle. Poco fa, sarebbe giunto il via libera da parte del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

