"Cinema e teatri aperti nelle zone gialle dal 27 marzo" (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - "Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e Cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei week end". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Daio Franceschini. Via libera dunque del Comitato tecnico-scientifico al protocollo presentato dal ministro, redatto con le associazioni di settore, per la riapertura in sicurezza di Cinema e teatri. L'obiettivo, come chiesto dal ministro, era di riaprire il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro: già mercoledì il Cts aveva accolto l'impianto di massima e sottolineato la prospettiva della riapertura a fine marzo. Il Cts ha indicato una serie di paletti, a partire dal fatto ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - "Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura didal 27, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei week end". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Daio Franceschini. Via libera dunque del Comitato tecnico-scientifico al protocollo presentato dal ministro, redatto con le associazioni di settore, per la riapertura in sicurezza di. L'obiettivo, come chiesto dal ministro, era di riaprire il 27, giornata mondiale del Teatro: già mercoledì il Cts aveva accolto l'impianto di massima e sottolineato la prospettiva della riapertura a fine. Il Cts ha indicato una serie di paletti, a partire dal fatto ...

