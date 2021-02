Cina - Huawei vuole entrare nel mercato delle auto elettriche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un nome di spicco del mondo delle telecomunicazioni sarebbe pronto a fare il suo ingresso nella produzione di auto elettriche: secondo la Reuters, il colosso delle telecomunicazioni Huawei avrebbe infatti in programma di assemblare veicoli alla spina con il proprio marchio e di lanciare alcuni modelli già nel corso del 2021. Lo sbarco della multinazionale non dimostra solo il crescente interesse di aziende non automobilistiche per un mercato in rapida espansione (soprattutto in Cina), ma rappresenta anche il tentativo di una grande impresa di diversificare le proprie attività dopo due anni di forti difficoltà a livello internazionale, legate alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti per presunta minaccia alla sicurezza nazionale. Le trattative. Stando ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un nome di spicco del mondotelecomunicazioni sarebbe pronto a fare il suo ingresso nella produzione di: secondo la Reuters, il colossotelecomunicazioniavrebbe infatti in programma di assemblare veicoli alla spina con il proprio marchio e di lanciare alcuni modelli già nel corso del 2021. Lo sbarco della multinazionale non dimostra solo il crescente interesse di aziende nonmobilistiche per unin rapida espansione (soprattutto in), ma rappresenta anche il tentativo di una grande impresa di diversificare le proprie attività dopo due anni di forti difficoltà a livello internazionale, legate alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti per presunta minaccia alla sicurezza nazionale. Le trattative. Stando ...

