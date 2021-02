Ciao Darwin Story: quando inizia? Data e curiosità (Di venerdì 26 febbraio 2021) Oltre al preserale di “Avanti un altro!”, in partenza l’8 marzo, e la versione in prima serata del quiz con ospiti vip, probabilmente dall’11 aprile, entrambi su Canale 5, Paolo Bonolis sarà il re della primavera di Mediaset anche con “Ciao Darwin Story”. Secondo DavideMaggio.it, il meglio di “Ciao Darwin” potrebbe essere mandato in onda da venerdì 12 aprile, sempre sull’ammiraglia del gruppo di Cologno Monzese. Paolo Bonolis si Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Oltre al preserale di “Avanti un altro!”, in partenza l’8 marzo, e la versione in prima serata del quiz con ospiti vip, probabilmente dall’11 aprile, entrambi su Canale 5, Paolo Bonolis sarà il re della primavera di Mediaset anche con “”. Secondo DavideMaggio.it, il meglio di “” potrebbe essere mandato in onda da venerdì 12 aprile, sempre sull’ammiraglia del gruppo di Cologno Monzese. Paolo Bonolis si Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Darwin Tommaso Zorzi dopo il Gf Vip: presenza certa da Paolo Bonolis Inizialmente si era pensato di collocare la versione serale del gioco al venerdì, considerato il successo di Ciao Darwin delle ultime edizioni. La probabile chiusura anticipata di Live - Non è la d'...

'Domenica Live' cancellato: fuori Barbara D'Urso, dentro Elisa Isoardi In questo caso Barbara sarebbe sostituita da Paolo Bonolis che andrà in onda con le repliche di 'Ciao Darwin' , quelle stesse repliche che già durante il primo lockdown avevano fatto benissimo. - - > ...

"Domenica Live" cancellato: fuori Barbara D’Urso, dentro Elisa Isoardi Barbara D'Urso, pare stia per essere sostituita la domenica pomeriggio da Elisa Isoardi. "Domenica Live" dovrebbe chiudere e al suo posto è in serbo un nuovo progetto ...

