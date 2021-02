Christian Bale star di The Pale Blue Eye | diretto da Scott Cooper

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Saràil protagonista di TheEye, il nuovo filmdal registache racconterà una storia legata a Edgar Allan Poe.sarànuovamente dain occasione di TheEye, progetto tratto dal romanzo scritto da Louis Bayard. Si tratta della terza volta che l'attore e il regista collaborano dopo Out of the Furnace e Hostiles. Il thriller racconterà quello che accade dopo una serie di omicidi che si svolgono nel 1830 nell'Accademia Militare americana di West Point.avrà la parte di un detective molto esperto che indaga sui crimini, ...

sarà diretto nuovamente da Scott Cooper in occasione di The Pale Blue Eye , progetto tratto dal romanzo scritto da Louis Bayard. Si tratta della terza volta che l'attore e il regista ...Ed è una cosa simile: da una parte haicome il Batman definitivo nella trilogia di Christopher Nolan, quello che ormai tutti conoscevamo come Batman e che ovviamente ha visto in Il ...Sarà Christian Bale il protagonista di The Pale Blue Eye, il nuovo film diretto dal regista Scott Cooper che racconterà una storia legata a Edgar Allan Poe. Christian Bale sarà diretto nuovamente da S ...Che il personaggio sia iperbolico, provocatorio ed eccessivo, è noto da tempo. Ma quella di Michael Burry, al di là della fama garantitagli dalla bravura interpretativa di Christian Bale in The big sh ...