Chiusa Santa Teresa | stop alcolici e super-alcolici | sarà un weekend da ‘zona rossa’

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Due ordinanze comunali consecutive restringono, il venerdì pomeriggio per il sabato e la domenica successivi, i vincoli della zona arancione a Salerno. Il sindaco, in forza del DPCM del 14 gennaio che gli conferisce poteri di chiusura di strade e piazze e “constatato che l’arenile didiviene luogo di assembramenti continui, soprattutto da parte dei giovani” ordina “per i giorni 27 e 28 febbraio dalle ore 8 alle ore 22 la chiusura dell’arenile di” pur lasciando il libero accesso all’unica attività commerciale presente, il chiosco-bar. Con immediata successiva ordinanza egli “constatato che la vendita dida parte degli esercizi commerciali ...

Il sindaco, in forza del DPCM del 14 gennaio che gli conferisce poteri di chiusura di strade e piazze e "constatato che l'arenile di Santa Teresa diviene luogo di assembramenti continui, soprattutto d ...Chiuso l'arenile di Santa Teresa. E niente vendita di alcolici per gli esercizi commerciali. Sarà un weekend di restrizioni ulteriori quello ...