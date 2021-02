Chiedono alla famiglia del defunto di classificarlo come Covid19 per ottenere soldi? Il falso audio Whatsapp (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci segnalano un audio Whatsapp dove un perfetto sconosciuto sostiene che degli operatori sanitari di Bolzano avrebbero chiesto ai parenti di un defunto se potevano scrivere come causa del decesso la positività alla Covid19 per ottenere 1.700 euro dallo Stato anziché 400 previsti per una «morte normale». Si tratta di una bufala con la classifica finalità della teoria del complotto. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, ricevuto l’audio, si è rivolta alla Procura di Bolzano. Per chi ha fretta Nessun operatore sanitario può chiedere alla famiglia di un defunto cosa scrivere – o non scrivere – nel referto medico. La positività alla Covid19 può ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci segnalano undove un perfetto sconosciuto sostiene che degli operatori sanitari di Bolzano avrebbero chiesto ai parenti di unse potevano scriverecausa del decesso la positivitàper1.700 euro dallo Stato anziché 400 previsti per una «morte normale». Si tratta di una bufala con la classifica finalità della teoria del complotto. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, ricevuto l’, si è rivoltaProcura di Bolzano. Per chi ha fretta Nessun operatore sanitario può chiederedi uncosa scrivere – o non scrivere – nel referto medico. La positivitàpuò ...

