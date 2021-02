Chi è Stephanie Bellarte La Pupa e Il Secchione: Età, Instagram e Guidi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Stephanie Bellarte è una modella e influencer di 20 anni originaria di Pavia, nota la pubblico per essere stata una delle Pupe de la Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021. Nella sua carriera ha partecipato a svariati concorsi di bellezza rinomati come Miss intercontinental, Miss Mondo Italia e molti altri ancora. Ha parteciapto al programma nelle vesti di Pupa in coppia con il Secchione Guidi con il quale ha iniziato una relazione. Chi è Stephanie Bellarte Nome: Stephanie Bellarte Data di nascita: 2001 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Modella e influencer Luogo di nascita: Bereguardo Altezza: Informazione non disponibile Peso: informazione non ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021)è una modella e influencer di 20 anni originaria di Pavia, nota la pubblico per essere stata una delle Pupe de la, Ile Viceversa 2021. Nella sua carriera ha partecipato a svariati concorsi di bellezza rinomati come Miss intercontinental, Miss Mondo Italia e molti altri ancora. Ha parteciapto al programma nelle vesti diin coppia con ilcon il quale ha iniziato una relazione. Chi èNome:Data di nascita: 2001 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Informazione non disponibile Professione: Modella e influencer Luogo di nascita: Bereguardo Altezza: Informazione non disponibile Peso: informazione non ...

leoqoldfitz : Vorrei sapere esattamente Stephanie da chi è raccomandato #lapupaeilsecchione - anxjouss : A chi piace la coppia Guidi Stephanie? #lapupaeilsecchione - angeliquepoison : #lapupaeilsecchioneeviceversa , #AlessioGuidi: chi è, età, studio, Instagram, in finale con Stephanie… - ilariasegalini : RT @Isabel86662872: Se si poteva votare chi mandare via vi avrei già fatto fuori dalla prima puntata. Guidi e Stephanie #lapupaeilsecchio… - Isabel86662872 : Se si poteva votare chi mandare via vi avrei già fatto fuori dalla prima puntata. Guidi e Stephanie… -