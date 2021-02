Chi è Pappagallo Il Cantante Mascherato 2021? Indizi e Identità della Maschera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Scopriamo chi è la Maschera di Pappagallo de Il Cantante Mascherato 2021: vediamo gli Indizi per riuscire a indovinare l’Identità del misterioso Cantante che si cela dietro la Maschera di Pappagallo! Ad aiutarci durante il programma l’ispettore capo e il commissario del team di investigazione Sara di Vaira e Simone Di Pasquale, capitanati dalla solita Milly Carlucci affiancata da Raimondo Todaro! Chi è Pappagallo? Indizi La Maschera del Pappagallo è Passionale e Appassionato Ha dichiarato: Uno di voi mi conosce bene, riferendosi ai giurati del programma. Che sia un componente dei Pooh che conosce bene Francesco Facchinetti? Ama ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Scopriamo chi è ladide Il: vediamo gliper riuscire a indovinare l’del misteriosoche si cela dietro ladi! Ad aiutarci durante il programma l’ispettore capo e il commissario del team di investigazione Sara di Vaira e Simone Di Pasquale, capitanati dalla solita Milly Carlucci affiancata da Raimondo Todaro! Chi èLadelè Passionale e Appassionato Ha dichiarato: Uno di voi mi conosce bene, riferendosi ai giurati del programma. Che sia un componente dei Pooh che conosce bene Francesco Facchinetti? Ama ...

