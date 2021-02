Chi è Orsetto Il Cantante Mascherato 2021? Indizi e Identità (Di venerdì 26 febbraio 2021) Scopriamo chi è la maschera di “Orsetto” de Il Cantante Mascherato 2021: vediamo gli Indizi per riuscire a indovinare l’Identità del misterioso Cantante che si cela dietro la maschera di Orsetto! Ad aiutarci durante il programma l’ispettore capo e il commissario del team di investigazione Sara di Vaira e Simone Di Pasquale, capitanati dalla solita Milly Carlucci affiancata da Raimondo Todaro! Chi è Orsetto? Orsetto è Simone Montedoro: avevano indovinato Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo! Indizi Gli piacciono le avventure sportive e spericolate! La maschera di Orsetto si chiama Teddy e appartiene a una certa “Carolina”. Questo è probabilmente l’Indizio ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Scopriamo chi è la maschera di “” de Il: vediamo gliper riuscire a indovinare l’del misteriosoche si cela dietro la maschera di! Ad aiutarci durante il programma l’ispettore capo e il commissario del team di investigazione Sara di Vaira e Simone Di Pasquale, capitanati dalla solita Milly Carlucci affiancata da Raimondo Todaro! Chi èè Simone Montedoro: avevano indovinato Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo!Gli piacciono le avventure sportive e spericolate! La maschera disi chiama Teddy e appartiene a una certa “Carolina”. Questo è probabilmente l’o ...

CristinaDAvena : Ma quanto è gentleman il nostro amico orsetto? ???? Chi si nasconderà sotto la maschera??? Scopritelo con me questa se… - tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato, puntata finale 26 febbraio: eliminato l’orsetto, chi è #ilcantantemascherato - carmeladascoli1 : RT @Mnemophobica: Chi l'avrebbe mai detto che nel 2021 avrei passato il venerdì sera a vedere un orsetto cantare con Cristina d'Avena in ve… - AllarmeZ : Orsetto sotto la maschera non aveva un'altra maschera.... Credevo se la sarebbe tolta e avremmo capito chi era ?? #IlCantanteMascherato - BITCHYFit : Orsetto eliminato a Il Cantante Mascherato: ecco chi c’era sotto la maschera -