Chi è Greta Zuccoli Sanremo Giovani 2021: Biografia, Età, Instagram e Diodato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Greta Zuccoli è una cantante di origini napoletane, che vanta un’esperienza internazionale come spalla di Damien Rice e corista di Diodato. E’ stata una dei finalisti del programma AmaSanremo 2020 condotto da Amadeus che le ha permesso di partecipare a Sanremo Giovani durante il 71° Festival di Sanremo 2021 con il brano Ogni Cosa Sa Di Te. Chi è Greta Zuccoli? Nome: Greta Zuccoli Data di nascita: 1998 Età: 22 Anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Cantante Luogo di nascita: Napoli Altezza: 170 Cm Peso: non disponibile Tatuaggi: Greta non ha tatuaggi visibili Profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021)è una cantante di origini napoletane, che vanta un’esperienza internazionale come spalla di Damien Rice e corista di. E’ stata una dei finalisti del programma Ama2020 condotto da Amadeus che le ha permesso di partecipare adurante il 71° Festival dicon il brano Ogni Cosa Sa Di Te. Chi è? Nome:Data di nascita: 1998 Età: 22 Anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Cantante Luogo di nascita: Napoli Altezza: 170 Cm Peso: non disponibile Tatuaggi:non ha tatuaggi visibili Profilo...

