Chi è Andrea Zenga: Età, Ex Fidanzata, Rosalinda, Instagram e Padre Walter (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea Zenga è un personal trainer, figlio primogenito di Walter Zenga (con cui non parla da 14 anni) e Roberta Termali. E’ conosciuto anche per aver partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 con l’ex Fidanzata Alesandra Sgolastra. E’ stato per tre mesi concorrente del Grande Fratello VIP dove ha avuto l’occasione di confrontarsi con il Padre Walter Zenga e di fidanzarsi con Rosalinda Cannavò. Chi è Andrea Zenga? Nome: Andrea Zenga Data di nascita: 16 settembre 1993 Età: 27 anni Padre: Walter Zenga Madre: Roberta Termali Fratelli e Sorelle: Peso: 70 Kg Altezza: 180 cm Tatuaggi: nessuno visibile Profilo ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 febbraio 2021)è un personal trainer, figlio primogenito di(con cui non parla da 14 anni) e Roberta Termali. E’ conosciuto anche per aver partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 con l’exAlesandra Sgolastra. E’ stato per tre mesi concorrente del Grande Fratello VIP dove ha avuto l’occasione di confrontarsi con ile di fidanzarsi conCannavò. Chi è? Nome:Data di nascita: 16 settembre 1993 Età: 27 anniMadre: Roberta Termali Fratelli e Sorelle: Peso: 70 Kg Altezza: 180 cm Tatuaggi: nessuno visibile Profilo ...

